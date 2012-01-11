Комітет ВР підготує законопроект про ринок земель для затвердження у другому читанні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільному парламентському комітету остаточно пропрацювати текст законопроекту про ринок земель для винесення його на розгляд парламенту в другому читанні.

Як повідомляє прес-служба ВР, у середу голова Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Григорій КАЛЕТНИК проінформував керівника парламенту про закінчення роботи над пропозиціями до цього законопроекту і про готовність до передачі документа на розгляд народних депутатів.

За словами Г.Калетника, під час підготовки законопроекту до другого читання в комітет надійшло 1035 пропозицій, з яких враховано 411. При цьому 55% поправок, схвалених комітетом, надійшло від представників опозиції, 45% - від представників більшості.

Голова Верховної Ради доручив голові профільного комітету завершити роботу над порівняльною таблицею до законопроекту та іншими супровідними документами. В.Литвин також доручив Головному юридичному управлінню апарату Верховної Ради України пропрацювати законопроект на предмет відповідності чинному законодавству і завершити остаточну підготовку тексту документа для розгляду в другому читанні.

Голова Верховної Ради України також запропонував оприлюднити текст законопроекту перед його розглядом у другому читанні для ознайомлення з документом широкого кола громадськості.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Вчора, 10 січня, профільний комітет запланував почати розгляд законопроекту про ринок землі для подальшого затвердження в парламенті у другому читанні. В.Литвин відзначив, що після узгодження в комітеті остаточного варіанту законопроекту керівники фракцій повинні провести консультації, зокрема і щодо термінів його розгляду в сесійній залі.

Після цього лідер фракції Партії регіонів Олександр ЕФРЕМОВ заявив: «Звичайно, було б непогано прийняти його протягом поточного тижня, як і планувалося, - у четвер (згідно з порядком денним ВР, законопроект про ринок земель планується розглянути у четвер, 12 січня – УНІАН). Але якщо ми сходимося в тому, що над ним треба ще попрацювати і попрацювати для того, щоб одержати хороший документ, ми з цим погоджуватимемося. Але за однієї умови – щоб не було такого, що який би документ потім не вносився, він все одно буде поганим».