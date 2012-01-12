Росспоживнагляд розкручує конфлікт - тепер розкритикував якість українських сирів

Росспоживнагляд вважає, що сири, які поставляються в РФ з України, повинні класифікуватися як "сирний продукт" через великий вміст рослинних компонентів, і відзначає загальне погіршення якості молочної продукції українських виробників. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в четвер на офіційному сайті відомства, передає РІА “Новости”.

"Аналіз обігу на російському ринку молочної продукції українського виробництва показав, що в останній період відбулося погіршення її споживчих властивостей, що найчастіше відбувається через безконтрольне використання рослинних компонентів", - йдеться в повідомленні.

Росспоживнагляд відзначає, що у такому випадку сири з України, відповідно до Технічного регламенту на молоко і молочну продукцію, можна ідентифікувати тільки як сирний продукт.

"Такі обставини мають ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, що забезпечує можливість їх правильного вибору", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, найбільшу тривогу в даному випадку викликають Пирятинський сирзавод (Сумська область), Великобурлуцький сироробний завод (Харківська область), ВАТ "Звенигородський сироробний комбінат" (Черкаська область), ВАТ "Охтирський сиркомбінат" (Сумська область ), ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Техмолпром" (місто Гадяч, Полтавська область), ТОВ "Виробниче об`єднання "Моліс" (Запорізька область), ПАТ "Хмельницька маслосирбаза" (Хмельницька область), Крижопільська філія ТОВ "Інтер Фуд" (Вінницька область).

"Федеральна служба по нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини ініціювала процедуру запобігання порушень вимог закону", - наголошується у повідомленні.

За даними Росспоживнагляду, в 2011 році Україна тільки за 10 місяців поставила на російський ринок 55,5 тис. тонн сирів.

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко у неділю заявив, що РФ посилить контроль за українською аграрною продукцією у зв`язку з тим, що в Україні з 2012 року контроль за продовольством буде здійснювати ветеринарна служба.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО має публічно вибачитися за свої висловлювання щодо контролю в Україні за якістю продуктів харчування.

Про це К.ГРИЩЕНКО написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«У будь-якому разі тепер найкраще для ОНИЩЕНКА - публічно вибачитися за свої висловлювання», - написав К.ГРИЩЕНКО.

«Широко розійшлася заява голов. санлікаря РФ ОНИЩЕНКА щодо України. Чим йому не вгодив євродосвід контролю, який ми впроваджуємо? Не розумію», - додав міністр.