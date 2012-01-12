"Продуктовий" конфлікт Росії та України: у центрі уваги сир

У Росспоживнагляді заявляють про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, що поставляється до РФ з України останнім часом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, у 2011 р. Україна тільки за 10 місяців поставила на російський ринок 55,5 тис. т сирів.

«Аналіз молочної продукції українського виробництва, яка перебуває в обороті на російському ринку, засвідчив, що в останній період сталося погіршення її споживчих властивостей, що найчастіше відбувається через безконтрольне використання рослинних компонентів», - зазначається в повідомленні.

У Росспоживнагляді відзначають, що згідно з Технічним регламентом на молоко і молочну продукцію, таку продукцію можна ідентифікувати лише як сирний продукт. Серед іншого, такі обставини мають ознаки порушення права споживачів на надання необхідної і достовірної інформації про товари, що забезпечує можливість їх правильного вибору, закріпленого пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 «Про захист прав споживачів».

За інформацією відомства, особливу тривогу у зв`язку з цим викликає продукція таких українських виробників:

ЗАТ «Пирятинський сирзавод» (Сумська область);

ВАТ «Великобурлуцький сироварний завод» (Харківська область);

ВАТ «Звенигородський сироварний комбінат» (Черкаська область);

ВАТ «Охтирський сиркомбінат» (Сумська область);

ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Техмолпром» (м. Гадяч, Полтавська область);

ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» (Запорізька область);

ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза» (Хмельницька область);

Крижопільський філіал ТОВ «Інтер Фуд» (Вінницька область).

Повідомляється, що відповідно до положень Закону «Про захист прав споживачів» за порушення прав споживачів (виконавець, продавець, уповноважена організація або уповноважений індивідуальний підприємець, імпортер) несе відповідальність, передбачену законом.

«Виходячи з вищевикладеного, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини ініціювала процедуру запобігання порушенням вимог закону згідно з положеннями частин 2 і 3 статті 27 Технічного регламенту», - наголошується у повідомленні.

За даними Росспоживнагляду, в 2011 році Україна тільки за 10 місяців поставила на російський ринок 55,5 тис. тонн сирів.

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко у неділю заявив, що РФ посилить контроль за українською аграрною продукцією у зв`язку з тим, що в Україні з 2012 року контроль за продовольством буде здійснювати ветеринарна служба.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНИЩЕНКО має публічно вибачитися за свої висловлювання щодо контролю в Україні за якістю продуктів харчування.

Про це К.ГРИЩЕНКО написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«У будь-якому разі тепер найкраще для ОНИЩЕНКА - публічно вибачитися за свої висловлювання», - написав К.ГРИЩЕНКО.

«Широко розійшлася заява голов. санлікаря РФ ОНИЩЕНКА щодо України. Чим йому не вгодив євродосвід контролю, який ми впроваджуємо? Не розумію», - додав міністр.