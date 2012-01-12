Російські виробники молока пропонують обмежити поставки сиру з України

Національний союз виробників молока Росії ("Союзмолоко") пропонує припинити імпорт з України сирів, якість яких не відповідає нормам російського законодавства, до виправлення ситуації.

Про це повідомив голова правління союзу Андрій ДАНИЛЕНКО, передає РІА "Новости".

Раніше у четвер Держспоживнагляд заявив, що останнім часом спостерігається погіршення споживчих властивостей молочної продукції і сирів, зокрема українського виробництва, що викликане здебільшого безконтрольним використанням рослинних жирів.

"Ми вже давно говоримо про проблеми з якістю українських сирів. Нас дуже непокоїть те, що обсяг виробництва молока на Україні падає, при цьому більш як 75% загального виробництва молока припадає на приватний сектор. Водночас виробництво сирів у країні зростає, і обсяг виробництва інших видів молочної продукції не падає. З іншого боку, Україна є найбільшим у світі імпортером тропічної пальмової олії", - відзначає у свою чергу А.ДАНИЛЕНКО.

Разом з тим, додав він, в Україні немає технічного регламенту на молоко і молочну продукцію, який діє в Росії і обмежує використання рослинних жирів при виробництві сирів.

"І це дуже серйозно впливає на наш ринок, оскільки собівартість продукції з високою часткою рослинних жирів істотно нижча, і отримуємо дуже несправедливу конкурентну боротьбу. Я вже не говорю про те, що найголовніше питання - це здоров`я нашого населення, - підкреслив А.ДАНИЛЕНКО. - Занепокоєння Геннадія Григоровича (ОНИЩЕНКО, голова Держспоживнагляду - УНІАН) я вважаю абсолютно обґрунтованим і правильним, тим більше, що ми вже давно це питання порушуємо".

За його словами, треба посилити контроль і зупинити поставки з України доти, поки ці заводи не почнуть виробляти сир з молока, як це годиться.

Якщо українські виробники використовуватимуть рослинний жир, то вони мають у цьому випадку свою продукцію називати не сиром, а сирним продуктом, погодився з вимогою Держспоживнагляду голова правління "Союзмолока". Він нагадав, що це передбачено російським техрегламентом на молоко і молочну продукцію. "Зараз вони цього не роблять. Називають сиром, а насправді це сирний продукт, тобто вводять нашого споживача в оману", - зазначив А.ДАНИЛЕНКО. Сир не повинен містити рослинні жири, а в сирному продукті частка цих жирів не повинна перевищувати 50%.

За його словами, російські і білоруські виробники у даний час мають дуже великі запаси сирів на своїх складах. "Тому, навіть якщо буде припинено поставки сирів з України, це ніяк не позначиться на нашому внутрішньому ринку, і з погляду забезпеченості сирами, і з погляду цін на цю продукцію", - пояснив експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держспоживнагляду, у 2011 році Україна тільки за 10 місяців поставила на російський ринок 55,5 тисячі тонн сирів.

У неділю, 8 січня, голова Держспоживнагляду Г.ОНИЩЕНКО заявив, що РФ посилить контроль над українською аграрною продукцією у зв`язку з тим, що в Україні з 2012 року контроль за продовольством здійснюватиме ветеринарна служба. У відповідь глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО на своїй сторінці у Twitter написав, що ОНИЩЕНКО має вибачитися за свої висловлення про українську систему контролю над харчовою продукцією.