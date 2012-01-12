Білорусь зберегла порядок розподілу тарифних квот на ввезення м'яса

Мінськ. У Білорусі порядок розподілу тарифних квот на ввезення м`яса в 2012 році буде незмінним.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в постанові Ради Міністрів Білорусі від 10 січня 2012 № 28.

Зокрема, з 1 січня по 1 серпня 2012 100% тарифних квот на ввезення до Білорусі яловичини, свинини і свинячого тримінгу, м`яса та харчових субпродуктів свійської птиці розподіляються пропорційно заявленим обсягам між юрособами та індивідуальними підприємцями, що заявили про потребу у використанні тарифних квот для власного виробництва .

«Розподіл з 15 вересня 2012 тарифних квот на ввезення яловичини, свинини або птиці, не використаних на 1 серпня поточного року, відбуватиметься на підставі заяв учасників зовнішньоторговельної діяльності, які отримали частину тарифних квот до 1 серпня поточного року», - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Згідно з рішенням Комісії Митного союзу, тарифна квота на 2012 рік на ввезення свинини зі свинячим триммінгом становить 60 тис. т, яловичини - 5 тис. т, на м`ясо і субпродукти птиці - 15 тис. т. Розмір квот залишився на рівні 2011 року.