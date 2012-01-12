Завтра в Україні очікується мокрий сніг, подекуди з дощем

Завтра вночі у західних та північних областях України, вдень на більшій частині території країни очікується мокрий сніг, подекуди з дощем, вночі на Закарпатті місцями сильні опади.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Карпатах 2-7° морозу (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень у південній частині 2-7° тепла).

У Київській області у п’ятницю очікується мокрий сніг, подекуди з дощем (вдень невеликі опади). Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. У Києві температура протягом доби 1-3° тепла.