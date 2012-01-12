Єфремов: закон про ринок земель парламент розгляне на наступній сесії

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що закон про ринок земель парламент розгляне на наступній сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в парламенті.

За словами О.ЄФРЕМОВА, більшість не квапиться з ухваленням закону про ринок земель. Він зазначив, що наразі все робиться для того, щоб було підготовлено документ, «який би не викликав нарікань». За словами О.ЄФРЕМОВА, профільний комітет «позавчора працював до пізньої ночі і розглянув всі поправки до цього законопроекту».

Лідер фракції ПР наголосив, що 55% поправок представників меншості було враховано. Але оскільки у фахівців юридичного і науково-експертного управлінь ВР багато роботи і вони не встигнуть підготувати законопроект про ринок земель, то цього тижня депутати його не розглядатимуть.

«Не бачимо необхідності розглядати його поточного тижня. Через три тижні, коли розпочне роботу наступна сесія, я думаю, у нас будуть всі можливості, і буде готовий документ для розгляду», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Парламент цього тижня планував розглянути цей законопроект у другому читанні, проте опозиційні фракції виступили проти.

11 січня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільному парламентському комітету остаточно відпрацювати текст законопроекту про ринок земель для винесення його на розгляд парламенту в другому читанні.

Під час підготовки законопроекту до другого читання до комітету надійшло 1035 пропозицій.