З 16 січня синоптики прогнозують зниження температури в Україні до 6-11 градусів морозу

Синоптики прогнозують з 16 січня зниження температури повітря в Україні до 6-11 градусів морозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві начальник Українського гідрометеорологічного центру Микола КУЛЬБІДА.

«Починаючи з 16 січня, слід чекати поступового зниження температури в Україні до 6-11 градусів морозу вночі і 1-6 градусів — вдень. Перша (хвиля холоду — УНІАН) розпочнеться з 16 січня і триватиме до 19-го — це буде зниження температури до 6-11 градусів морозу, з 20 числа ще буде певне зниження — на 4-5 градусів, таким чином мінімальна температура сягатиме 10-15 градусів, а на заході навіть 20 градусів, особливо це стосуватиметься Карпатського регіону», - повідомив М.КУЛЬБІДА.

Він відзначив, що в період похолодання також очікуються опади: спочатку йтиме дощ з переходом у сніг, а пізніше — сніг, проте в цілому випаде незначна кількість опадів.

«Зима до України повертається. Такий характер погоди утримається до кінця січня. Тобто, до кінця січня не слід чекати на повернення до України того тепла, яке ми маємо зараз», - повідомив М.КУЛЬБІДА.

При цьому він відзначив, що найближчим часом в Карпатах розпочнеться повноцінний гірськолижний сезон.

«Сьогодні в Карпатах вже йде сніг, за добу висота снігу, за даними наших високогірних метеостанцій, зросла на 3-5 см, і ця тенденція до підвищення буде до кінця місяця. Таким чином умови для лижного відпочинку в Карпатах будуть створені», - повідомив М.КУЛЬБІДА.