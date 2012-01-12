В Криму в грудні 2011 р. подешевшали капуста і цукор

В Автономній Республіці Крим в грудні 2011 року в порівнянні з листопадом серед продовольчих товарів найбільше подорожчали огірки, помідори і гарбуз (на 11,8%), подешевшали – капуста і цукор (на 7,7% і 7,1% відповідно).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Криму.

Зростання цін спостерігалося також на яйця – на 9,9%, яблука – 7,1%, консервоване молоко – 2,9%, молоко, какао – 2,5%, морепродукти – 2,2%, сир – 1,5%, кисломолочну продукцію – 1,2%, кондитерські вироби з муки – на 1,1%.

Зниження цін в грудні в області відмічене на цитрусові – на 5,6%, рис – 5,2%, банани – 3%, муку, крупи, свіжу, охолоджену і заморожену рибу – 2,4%, макаронні вироби – 1,7%, тваринні жири – 0,9%, олію – на 0,8%.

Серед непродовольчих товарів та в сфері послуг зростання цін (тарифів) зафіксоване на квартирну плату – на 18%, квіти – 8,8%, праски – 1,3%. Вартість гарячої води і центрального опалення зросла на 1,2%.

Зниження цін в грудні в області відмічене на газ зріджений – на 31,3%, обігрівачі – 2,2%, плити – 1,5%, телефонні апарати – на 0,8%. Плата за туристичні послуги знизилася на 0,6%.

«Ціни на споживчі товари зросли на 0,3%. Ціни на продукти харчування зросли також на 0,3%», – повідомили в ГУ статистики.