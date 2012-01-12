Мінагропрод розробляє нові форми підтримки розвитку молочної галузі

Міністерство аграрної політики і продовольства України аналізує і розробляє нові форми розвитку молочного тваринництва.

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, про це сьогодні, 12 січня, під час робочого візиту до Житомирської області повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, відзначивши, що вітчизняне молочне тваринництво вимагає інноваційних підходів до надання державної підтримки.

«Молочне тваринництво є надзвичайно важливим для аграрного сектору нашої країни. Тому що, по-перше, молочна продукція є експортоорієнтованою, а по-друге, ми маємо забезпечити продовольчу безпеку країни. Тому зараз міністерство у пошуках оптимальної і найбільш ефективної підтримки молочників і стабілізації молочної галузі. Минулого року ми акумулювали ПДВ на спеціальних рахунках, знайшли розуміння з молокопереробними підприємствами. Вони гарантують, що збільшать товарність молока і побудують молокоприймальні пункти в селах», - відзначив глава Мінагропроду.

«Сьогодні ми домовилися з керівництвом області, спільно виділятимемо кошти з обласного і республіканського бюджетів для підтримки фермерських господарств і розвитку молочної галузі. Це дозволить, і контролювати кошти, і стимулювати розвиток», - додав М.ПРИСЯЖНЮК.