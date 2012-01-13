Єврокомісія схвалила створення єдиного органу контролю за якістю продукції

Єврокомісія вважає, що створення єдиного органу контролю за якістю продукції на всіх стадіях – від перевірки якості кормів і контролю за внесенням мінеральних добрив до роздрібної торгівлі – сприяє більш ефективному контролю та використанню фінансових і людських ресурсів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявили у прес-службі Єврокомісії у відповідь на прохання прокоментувати рішення українського уряду створити єдину службу контролю за якістю продовольства на базі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

“Створення єдиної служби продовольчої безпеки дає можливість сконцентрувати операції, що стосуються безпеки продовольчих ресурсів рослинного і тваринного походження на всіх стадіях продовольчого ланцюга - від виробництва до фінального споживання - в одному державному регуляторному органі, а також реалізовувати узгоджену політику співпраці з відповідними професійними організаціями країни”, - заявили у прес-службі Єврокомісії.

“Не останнім за значенням також є те, що така система є більш гнучкою та керованою (через відсутність потреби у координації між різними контролюючими органами) і дає можливість краще використовувати людські та фінансові ресурси”, - додали у прес-службі.

Разом з тим, як зазначили у прес-службі Єврокомісії, у ЄС не існує чітких вимог до того, скільки центральних органів влади мають займатися контролем якості продовольства. У більшості країн-членів Європейського Союзу, за даними Єврокомісії, створено єдиний орган, який займається цими питаннями, однак у кількох країнах-членах ЄС є кілька контрольних органів за якістю продовольства.

У прес-службі Єврокомісії також зауважили, що в Угоді про асоціацію, переговори про яку з Україною завершено, не міститься чіткої вимоги до того, скільки центральних органів влади мають займатися контролем за продовольством, головне, щоб цей контроль відповідав стандартам Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, після рішення українського уряду передати функції контролю за якістю продовольства на всіх етапах продовольчого ланцюга Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України, головний санітарний лікар Росії Генадій ОНИЩЕНКО 8 січня заявив про намір посилити контроль на кордоні з Україною. За його словами, зокрема, викликає стурбованість те, що профілактикою холери займатиметься також Державна ветеринарна та фітосанітарна служба. При цьому Г.ОНИЩЕНКО заявив, що Україна прирівняла своїх громадян до тварин.

У відповідь голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що Україна впроваджує європейську модель контролю за якістю продовольства.

10 січня міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявив, що вважає кращим для Г.ОНИЩЕНКА – вибачитися перед українцями.