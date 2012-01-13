Ветслужба заявляє, що не отримувала офіційного листа від РФ з приводу якості сирів

Українська ветслужба не одержувала офіційного листа від Росспоживнагляду з претензіями до якості українських сирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК, коментуючи заяву Росспоживнагляду про погіршення якості сирів, що ввозяться з України.

«Вчора ми звернулися в Росспоживнагляд з проханням надати нам хоч якусь інформацію з питання того, в чому проблема, які моніторингові дослідження проведені, за який період... - сказав І.БІСЮК. - Ми звернулися з офіційними документами, хочемо одержати підтвердження того чи іншого, і працювати в робочому режимі. А пояснювати щось... А що я можу пояснювати? - у мене немає ніякої офіційної інформації з цього приводу», - підкреслив він, зазначивши, що важко коментувати вислови Росспоживнагляду, котрі з`явилися в ЗМІ, підкресливши, що Росспоживнагляд офіційно в Держветфітослужбу не звертався з цього питання.

При цьому він підкреслив, що ряд названих компаній, які, за інформацією Росспоживнагляду, постачали неякісний продукт у РФ, вже кілька років не постачають свою продукцію на російський ринок. За його словами, «Великобурлуцький сироварний завод» не працює з Росією і Митним союзом вже 2 роки, «Звенигородський сироварний комбінат» 6 років не працює після того, як у 2006 році РФ заборонила їм ввезення продукції в РФ. «Моліс» 6 років не працював з Митним союзом, 2 тижні тому отримав дозвіл Росспоживнагляду на постачання на територію Митного союзу, що він відповідає вимогам, ще жодного постачання не встиг зробити, а вже фігурує в заяві», - додав І.БІСЮК.

Президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Апекс ЛІССІТСА зазначив, що українським виробникам потрібно диверсифікувати ринки збуту продукції, особливо тваринницької. «Ми не можемо і далі бути прив`язаними виключно до МС, особливо до РФ, нам потрібно шукати інші ринки збуту», - повідомив він, додавши, що за 11 місяців 2011 року Україна виробила 139 тис. тонн твердого сиру, що на 20% менше 2010 року, і з них експортувала в РФ 56 тис. тонн, що становить понад 60% від загального виробництва в Україні. Загальна сума експорту в РФ становить близько 320 млн. дол. «Якщо РФ закриє ринок сиру твердого для українських підприємств, це боляче вдарить по нашій галузі», - зазначив А.ЛІССІТСА, додавши, що в цьому випадку закупівельні ціни на молоко, насамперед від населення, впадуть на третину, і продовжиться вирізування худоби. «Але дивлячись на те, як це відбувається, я не вірю, що будуть якісь санкції, адже Росія, якби хотіла, що вони за останній час робили достатньо часто, могла б направити розширену інспекцію або розширену перевірку до України, відстежити ті підприємства, які постачають не ту продукцію, яка підходить під їх стандарти, забрати в них сертифікати або ліцензії. А це більше крик", - зазначив А.ЛІССІТСА.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд заявив про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, що постачається в РФ з України останнім часом. «Аналіз молочної продукції українського виробництва, що знаходиться в обороті на російському ринку, показав, що в останній період відбулося погіршення її споживчих властивостей, що найчастіше відбувається через безконтрольного використання рослинних компонентів», - йдеться в повідомлення Росспоживнагляду . За інформацією відомства, особливу тривогу в зв`язку з цим викликає продукція таких українських виготівників: ЗАТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область); ВАТ «Великобурлуцький сироварний завод» (Харківська область); ВАТ «Звенигородський сироварний комбінат» (Черкаська область); ВАТ «Охтирський сиркомбінат» (Сумська область); ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Техмолпром» (м. Гадяч, Полтавська область); ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» (Запорізька область); ПАТ «Хмельницька маслосирбаза» (Хмельницька область); Крижопільський філіал ТОВ «Інтер Фуд» (Вінницька область).

«Виходячи з вищевикладеного, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини ініціювала процедуру запобігання порушенням вимог закону згідно з положенням частин 2 і 3 статті 27 Технічного регламенту», - йдеться в повідомленні.