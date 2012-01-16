В Україні завтра очікується незначне зниження температури

Завтра, 17 січня, в Україні очікується незначне зниження температури повітря та невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах ожеледиця, у південній частині, центральних і східних областях вночі та в першій половині дня місцями туман, паморозь.

Вітер північно-західний (у східній частині південно-східний), 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 2-7° морозу; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 2-7° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°), вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі по області 6-11°, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.