Митний союз затвердив обсяги тарифних квот на імпорт м'яса в 2012 році

Країни Митного союзу затвердили перелік товарів, щодо яких з 1 січня 2012 року встановлюються тарифні квоти, а також обсяги тарифних квот для ввезення цих товарів на території держав - членів Митного союзу.

Відповідне рішення №865 від 18 листопада 2011 р. опубліковано на офіційному сайті Митного союзу.

Документом визначено, що тарифні квоти застосовуються щодо товарів, які ввозяться на митну територію Митного союзу, що поміщаються під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, за винятком товарів, які походять і ввозяться з держав - учасниць СНД.

Згідно з рішенням, обсяг тарифних квот на 2012 рік встановлено на м`ясо великої рогатої худоби, свіже чи охолоджене, для Білорусі - 2,5 тис. тонн, Казахстану - 0,02 тис. тонн і РФ - 30 тис. тонн, на м`ясо великої рогатої худоби заморожене - 2,5 тис. тонн, 13,9 тис. тонн і 530 тис. тонн, відповідно, на свинину свіжу, охолоджену або заморожену і свинячий тримінг - 60 тис. тонн для Білорусі, 9,4 тис. тонн - Казахстану і для РФ на свинину свіжу, охолоджену або заморожену - 400 тис. тонн і свинячий тримінг - 30 тис. тонн, на м`ясо і харчові субпродукти свійської птиці, свіжі, охолоджені або заморожені - для Білорусі - 15 тис. тонн і Казахстану - 110 тис. тонн. Зазначається, що свинячий тримінг може ввозитися як в рамках тарифної квоти, встановленої щодо свинячого тримінга, так і в рамках тарифної квоти, встановленої щодо свинини.

Квота на заморожене обкачане м`ясо курей свійських для Росії становить 70 тис. тонн, на заморожені необкачані половинки або чвертки тушок курей свійських і заморожені необкачані ніжки курей свійських і шматки з них - 250 тис. тонн і на заморожене обкачане м`ясо індичок - 10 тис. тонн.