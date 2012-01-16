Українська зернова асоціація (УЗА) заявляє про затримку експорту зерна через проблеми в оформленні документів у «єдиних вікнах».

Про це сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент УЗА Володимир КЛИМЕНКО.

За словами В. КЛИМЕНКА, з 1 січня 2012 року почав діяти закон України про дозвільну систему, згідно з якою оформлення документів на експорт зерна відбувається в «єдиних вікнах», створених при районних адміністраціях. За словами В. КЛИМЕНКА, на сьогодні «єдині вікна» не готові обслуговувати оперативно запити експортерів зерна, «і в нас вагони і кораблі стоять, тому що ми отримуємо документи в єдиному вікні».

Старший юрист АТ «Волков і Партнери» Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ зазначив, що процес дерегуляції та формування єдиного вікна позитивний як напрямок. Але він зазначив, що єдине вікно повинно забезпечувати попит на видачу документів для здійснення експорту, тобто експорт не повинен затримуватися через невидачу документів. «Організаційно єдине вікно на сьогодні не готове обслуговувати ту кількість запитів, зокрема і з експорту зернових. Через те, що не встигають оформляти документи, експорт затримується на термін до 10 днів », - зазначив він. За словами А. ЗАБЛОЦЬКОГО, необхідно терміново змінювати ситуацію - або збільшувати кількість людей, або формувати окремий відділ, який би працював з експортом зернових, принаймні в тих областях, де розташовані найбільші експортери.

Президент УЗА повідомив, що отримання документів на експорт зерна через «єдині вікна» прописаний законом, а у зв`язку з тим, що ВРУ зараз не працює, оперативно внести зміни неможливо, тому УЗА звернулися до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням оперативно вирішити проблему . «Зараз ми хочемо, доки не розглянуть зміни, щоб єдині вікна почали працювати в дві зміни, без вихідних, у святкові дні, точно так, як працює вся структура, яка обслуговує нас. Ми хочемо, щоб єдині вікна були в портах, щоб у районі це було не одне вікно, щоб ці вікна були спеціалізовані, щоб ми не сиділи в чергах, де люди сидять за зовсім іншими довідками, а в нас у цей час корабель стоїть. Нас цікавить, щоб єдине вікно працювало таким чином, щоб не зривало програми експорту компаній - щоб кораблі йшли своєчасно », - наголосив В. КЛИМЕНКО.