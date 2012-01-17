Севастопольська влада має намір знизити ціни на продукти "овочесховищем"

У Севастополі, де на ринках міста сьогодні одні з найвищих в Україні цін на продукти харчування, впливати на зниження цін мають намір шляхом будівництва овочесховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА на апаратній нараді у понеділок, 16 січня.

В.Яцуба наголосив, що «вихід у нас тільки один – овочесховища. Влітку заготовлювати, а взимку регулювати ціну». Як додав він, процес цей вже розпочався, зокрема, одна з фірм відновила колишнє колгоспне сховище, «і дякуємо їм за це». Разом з тим, як вважає В.Яцуба, «потрібно цей процес брати під контроль і стимулювати будівництво овочесховищ».

Голова міськдержадміністрації повідомив, що на сьогодні на центральному ринку Севастополя розкид цін на картоплю становить від 3 до 8 грн., 1 кг сиру коштує 20 грн., 1 кг свинячої вирізки – 65 грн., 1 кг грудинки індичої – 50 грн., 1 кг курки - 30 грн. «М`ясо дорожче, ніж у Києві. Тому нас критикують правильно», - відзначив він.

Крім того, на думку губернатора, працювати над зниженням цін потрібно також шляхом створення умов – «проведенням ярмарків і таке інше».