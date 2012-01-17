Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить підстав для обмеження експорту українських сирів до Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу після відвідин одного з підприємств з виробництва масла і сира в Хмельницькій області.

«Я на камеру спробував сири, я ознайомився з технологією, і я можу своїм російським партнерам сказати, що треба ще постаратися, щоб російські заводи виготовляли сири такої якості. Тобто, наша продукція – це продукція високої якості, тут дотримуються всіх стандартів», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр сказав, що ознайомився з технологією виробництва сирів на цьому підприємстві, і відзначив, що технологічно неможливо використовувати у виробництві сирів пальмову олію.

Також глава уряду відзначив, що українські сири вище за якістю і нижче за ціною, ніж російські. Він висловив думку, що у разі, якщо Росія відмовиться від імпорту українських сирів, це може призвести до зростання цін на російському ринку на сири і до закупівлі більш дорогих польських сирів.

Як повідомляв УНІАН, Росспоживнагляд заявив про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, що поставляється до РФ з України останнім часом. «Аналіз молочної продукції українського виробництва, що є в обороті на російському ринку, показав, що в останній період відбулося погіршення її споживчих властивостей, що найчастіше відбувається через безконтрольне використання рослинних компонентів», - говориться в повідомленні Росспоживнагляду. За інформацією відомства, особливу тривогу в зв`язку з цим викликає продукція наступних українських виробників: ЗАТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область); ВАТ «Великобурлукський сироварний завод» (Харківська область); ВАТ «Звенигородський сироварний комбінат» (Черкаська область); ВАТ «Ахтирський сиркомбинат» (Сумська область); ТОВ «Гадячсир», ТОВ «Техмолпром» (м. Гадяч, Полтавська область); ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» (Запорізька область); ПАТ «Хмельницька маслосирбаза» (Хмельницька область); Крижопольський філіал ТОВ «Інтер Фуд» (Вінницька область).

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