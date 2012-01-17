Україна збільшила урожай зерна в 2011 році на 44% - до 56,7 млн. тонн

В Україні в 2011 році господарствами всіх категорій одержано 56,7 млн. тонн зерна у вазі після доопрацювання, що на 44,3% більше порівняно з 2010 роком.

Такі попередні дані повідомляє Держстат.

Повідомляється, що минулого року одержано зерна продовольчих культур - 23,7 млн. тонн, що на 42% більше 2010 р., фуражних зернових – 33 млн. тонн — на 58% більше.

Зазначається, що збільшення виробництва зерна зумовлене як розширенням площі збирання (на 738,6 тис. га, або на 5,1%), так і збільшенням урожайності зернових культур (на 10,1 ц/га, або на 37,5%).

За даними Держстату, сільгосппідприємствами вироблено 44,2 млн. тонн зерна (78% загального валового збору), господарствами населення - 12,5 млн. тонн (22%). Врожайність зернових культур в аграрних підприємствах (39 ц/га) вища, ніж у господарствах населення, на 7,6 ц.

У 2011 р. значно вище урожай всіх культур зернової групи: просо - 278,8 тис. тонн (у 2,4 разу більше 2010 р.), гречки - 281,5 тис. тонн (у 2,1 разу більше), кукурудзи на зерно - 22,8 млн. тонн (у 1,9 разу більше), пшениці - 22,3 млн. тонн (на 32,4%), жита - 578,9 тис. тонн (на 24, 5%), рису - 169,8 тис. тонн (на 14,7%), вівса - 505,6 тис. тонн (на 10,3%), ячменю - 9,1 млн. тонн (на 7,2% більше), що зумовлене значним підвищенням врожайності.

У Держстаты нагадали, що під урожай 2011 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27,7 млн. га, зокрема сільськогосподарськими підприємствами - на 19,5 млн. га (70,4%), господарствами населення - на 8,2 млн. га (29,6%). Порівняно з 2010 р. загальна посівна площа збільшилася на 719,9 тис. га (на 2,7%).