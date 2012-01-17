Україна експортувала 9,65 млн. тонн зерна

Україна з початку нового 2011/2012 маркетингового року (МР, 1 липня 2011 - 30 червня 2012 р.) експортувала 9,65 млн. тонн зернових, що на 2,86 млн. тонн перевищило аналогічний показник 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова міністра Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

За даними Мінагропроду, в 2011 році Україна увійшла до трійки найбільших експортерів зерна в світі. «По ячменю наша держава зайняла перше місце, а по пшениці - шосте. Крім того, спостерігається збільшення експорту не лише зернових. Так, по виробництву насіння соняшнику Україна займає третє місце, друге - по виробництву соняшникової олії, й перше - по експорту цієї продукції », - повідомив міністр.

Загалом, за 6 місяців експорт продукції АПК зріс на 30%, і становить понад 10 млрд. дол. Крім того, зовнішньоторговельне сальдо позитивне й дорівнює майже 4,8 млрд. дол. Такі показники, за словами міністра, дозволяють робити позитивні прогнози щодо подальшого розвитку України, як аграрної країни. «Якщо порівняти врожайність і валовий збір культур із середнім рівнем цих показників у країнах ЄС, то можна стверджувати, що в Україні є потенціал для того, щоб уже найближчими роками практично подвоїти виробництво сільгосппродукції, яка забезпечить продовольчу безпеку країни і буде направлена на зовнішні ринки », - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.