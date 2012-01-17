Україна у 2011 році збільшила урожай агрокультур

В Україні, за попередніми даними, в 2011 році виробництво соняшника збільшилося порівняно з 2010 р. на 27,9% і становило 8,7 млн. тонн (у вазі після доопрацювання).

Про це УНІАН повідомили у Держстаті.

Повідомляється, що збільшення врожаю зумовлене як збільшенням площі збору (на 190,4 тис. га, або на 4,2%), так і підвищенням врожайності (на 3,4 ц/га, або на 22,7%).

Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 7,3 млн. т соняшника (на 30,3% більше) при середній врожайності 19 ц/га проти 15,4 ц/га в 2010 році.

Виробництво ріпаку зменшилося порівняно з 2010 р. на 2,2% і становило 1,4 млн. тонн, що зумовлене скороченням площі збирання (на 29,8 тис. га, або на 3,5%).

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В Україні, за попередніми даними, валовий збір цукрового буряку (фабричного) порівняно з 2010 р. збільшився на 36,2% і становив 18,7 млн. тонн.

Зазначається, що урожай зріс як за рахунок розширення зібраних площ (на 4,8%), так і істотного збільшення врожайності (на 83,6 ц/га, або на 29,9%). Сільськогосподарськими підприємствами накопано 17,1 млн. тонн коренеплодів (на 35,3% більше), в середньому по 370,6 ц/га проти 281,5 ц/га в 2010 році.

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В Україні в 2011 році в господарствах усіх категорій виробництво картоплі збільшилося на 29,6% проти 2010 р. і становило 24,2 млн. тонн, виробництво овочів зросло на 21% - до 9,8 млн. тонн.

Зазначається, що зростання врожаю зумовлене, перш за все, підвищенням врожайності цих культур, відповідно, на 26,8% і на 12,3%.

Крім того, повідомляється, що обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 8,3% - до 1,9 млн. тонн і винограду - на 27,9% до 521,8 тис. тонн.

Господарствами населення в 2011 р. вирощено 97% загального врожаю картоплі, 84% овочів і плодів та ягід.