У дитсадках Херсону на 25% подорожчало харчування

У дитячих садках Херсону на 25% підвищили плату за харчування дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив 17 січня на своєму засіданні виконком Херсонської міськради.

За словами начальника Управління освіти Юрія НІКОНОВА, який прокоментував для членів міськвиконкому ситуацію з цінами на харчування у дошкільних установах, в ясельних установах харчування подорожчає з 92 грн. до 115 грн., а в дитсадках - з 140 грн. до 175 грн. на місяць.

При цьому Ю.НІКОНОВ повідомив, що підвищувати вартість харчування в інших навчальних закладах поки не планують.