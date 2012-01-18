Цукрові заводи України виробили 2,34 млн. тонн цукру

Цукрові заводи України виробили з цукрового буряка врожаю 2011 року 2,34 млн. тонн цукру, що в 1,5 разу більше, ніж за попередній сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України.

У відомстві відзначають, що внутрішній ринок цукру буде забезпечено у повному обсязі із значними надлишками, що створить передумови для стабілізації цінової ситуації у цьому сегменті.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національної асоціації цукровиробників України (НАСУ) «Укрцукор», у минулому сезоні цукрові заводи виробили 1 млн. 545 тис. тонн цукру з буряка врожаю 2010 року, що на 22% вище за показник попереднього сезону (1,267 млн. тонн).

У минулому сезоні на цукрові заводи надійшло 13,366 млн. тонн цукрового буряка (у заліковій вазі), з яких було перероблено 13,027 млн. тонн.

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