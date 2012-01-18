Мінагропрод заявляє про відсутність загрози введення заборони на ввезення продуктів до РФ

Міністерство аграрної політики і продовольства України заявляє про відсутність загрози введення заборони на ввезення української продовольчої продукції в Російську Федерацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів України.

«Ніякого ембарго, ніяких великих претензій і заборон з боку Російської Федерації не виникає», - сказав він.

Щодо заяв РФ про низьку якість української продукції, що ввозиться до Росії, міністр сказав, що це звичайна поточна робота. «Звичайні технічні, поточні роботи. І на це має право будь-яка інспекційна структура в будь-якій країні – перевіряти ту чи іншу продукцію сільського господарства, зокрема продукти харчування для своїх споживачів. Погрози або якихось інших кроків з боку Російської Федерації в цьому напрямку не передбачається", - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, після рішення українського уряду передати функції контролю над якістю продовольства на всіх етапах продовольчого ланцюга Державній ветеринарній і фітосанітарній службі України, головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО 8 січня заявив про намір посилити контроль на кордоні з Україною. За його словами, зокрема, викликає занепокоєння, що профілактикою холери займатиметься також Державна ветеринарна і фітосанітарна служба. При цьому Г.ОНІЩЕНКО заявив, що Україна прирівняла своїх громадян до тварин.

У відповідь голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК заявив, що Україна впроваджує європейську модель контролю над якістю продовольства. У свою чергу, Єврокомісія схвально оцінила створення в Україні єдиного органу контролю за якістю продовольства.