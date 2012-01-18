Ціни на продукти під час Євро-2012 будуть стабільними – прогнозує Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прогнозує стабільні ціни на продукти харчування в Україні під час проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні, 18 січня, під час брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

За словами міністра, прогнозується, що під час чемпіонату Україну відвідає півтора мільйони туристів-уболівальників, які перебуватимуть в Україні впродовж 30 днів. «Ми бачимо і прогнозуємо чітко, що це не викличе коливань і зростання цін на продукти харчування», - сказав міністр.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що в першому кварталі 2012 року слід очікувати стабільної цінової ситуації загалом на продовольчому ринку України.