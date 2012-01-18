Обмеження експорту зерна з України не буде – Присяжнюк

Міністерство аграрної політики і продовольства України не прогнозує обмеження експорту зерна з України за відсутності різкого зростання експорту продовольчої пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів України.

«Якщо не буде різкого зростання експорту продовольчої пшениці, жодних загроз чи необхідності регулювати з боку держави експорт не виникає», - сказав він.

За словами міністра, у поточному сезоні Україна виростила 13 млн. тонн продовольчої пшениці, при цьому її споживання усередині країни оцінюється у 5 млн. тонн. «Враховуючи Євро-2012, враховуючи зменшення обсягів вирощування продовольчої пшениці (у 2012 році – УНІАН), якщо це може статися, на сьогодні ми з 13 млн. тонн спокійно можемо експортувати продовольчої пшениці до 5 млн. тонн. А на сьогодні експортовано 1,4 млн. тонн. Можливостей із запасом», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що на сьогодні Україна поставила на зовнішні ринки 10,4 млн. тонн зерна, з них 5,8 млн. тонн кукурудзи і 2,7 млн. тонн пшениці, зокрема 1,4 млн. тонн продовольчої. Щодо прогнозованих обсягів експорту М.ПРИСЯЖНЮК сказав, що міністерство сподівається, що в поточному сезоні Україні вдасться експортувати заплановані 26 млн. тонн зерна. При цьому він відзначив, що, за оцінками міністерства, у другому півріччі поточного маркетингового року Україна, найімовірніше, зможе експортувати 12-14 млн. тонн. «Поки плануємо, що 12-14 млн. тонн зможемо проекспортувати», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК. При цьому він додав, що Україна зможе експортувати зерно урожаю 2011 року і в наступному маркетинговому році.

Нагадаємо, на початку грудня 2011 року міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляв, що Україна в цьому маркетинговому році Україна планує експортувати 27 млн. тонн зерна. За інформацією Української аграрної конфедерації, Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму грудневому звіті, який оприлюднено 9 грудня, зменшило прогноз експорту українського зерна до 23,4 млн. тонн, при цьому зменшивши прогноз експорту пшениці з України з 8 до 7 млн. тонн, залишивши без зміни експорт української кукурудзи (12 млн. тонн) і ячменю (4,4 млн. тонн).