На Водохреща в Україні збережеться морозна погода

Завтра, 19 січня, у свято Водохреща в Україні очікується морозна погода та невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у західних областях, Криму і Приазов`ї часом сніг, в Карпатах та на Закарпатті місцями сильний; температура вночі 5-10° морозу (на Південному березі Криму 0-3° морозу), вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На решті території без істотних опадів, лише вдень в північних та Вінницькій областях невеликий сніг; температура вночі 9-14° морозу, при проясненнях місцями 15-17°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах країни ожеледиця. Вночі та вранці в східних областях подекуди туман. Вітер переважно південний (в Криму та Приазов`ї північно-східний), 7-12 м/с, в західних, а вдень і в північних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 30-35 м/с.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 9-14° морозу, при проясненнях місцями 15-17°, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 11-13°, вдень 4-6° морозу.