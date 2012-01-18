Урожай озимої пшениці у 2012 році буде на третину меншим, ніж торік - гідрометцентр

Цього року через несприятливі погодні умови врожай озимої пшениці буде на 20-30% меншим, ніж торік.

Про це під час брифінгу повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

"Сподіватися на значний валовий збір зерна озимої пшениці не варто, за найсприятливіших погодних умов він буде на 20-30% менший, ніж у 2011 році", - сказала вона.

За словами Т.АДАМЕНКО, внаслідок посушливої осені близько 70% озимих культур перебувають у незадовільному стані, інші 30% взагалі не зійшли. При цьому аномально тепла погода у грудні та січні трохи покращила ситуацію. Так, у південних областях 20-40% посівів вже дали перші сходи. У той же час у центральних і північних областях ситуація фактично не змінилася.

Т.АДАМЕНКО також наголосила, що вже зараз аграріям варто готуватися до пересівання частини озимих культур. Мова йде про третину засіяних площ, що є найбільшим показником з 2003 року.

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