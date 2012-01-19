Кабмін пропонує затвердити порядок ведення держземкадастру

Кабінет міністрів України пропонує затвердити Порядок ведення Державного земельного кадастру (ДЗК).

Про це йдеться в проекті постанови уряду, розміщеному на сайті Державного агентства земельних ресурсів.

Документом визначається, що держземкадастр ведеться на електронних і паперових носіях. Ведення кадастру здійснює Держземагентство і його територіальні органи. Відомство також є утримувачем кадастру. Адміністратором ДЗК є ДП «Центр державного земельного кадастру».

Відомості до кадастру вносять державні кадастрові реєстратори, які входять до складу Держземагентства і його територіальних органів. Реєстратор має доступ до всіх відомостей ДЗК, самостійно приймає рішення про внесення відомостей до нього, надання таких відомостей, про відмову в здійсненні цих дій.

У проекті документа також визначаються повноваження державних кадастрових реєстраторів усіх рівнів.

Відомості ДЗК поділяються на основні відомості про геодезичну і картографічну основу кадастру, кадастрове зонування земель у межах території України, об`єкти держземкадастру.

Документами ДЗК є: індексні кадастрові карти (плани) України, АРК, областей, районів, сіл, селищ, міст; індексні кадастрові карти (плани) кадастрової зони, кадастрового кварталу; кадастрові карти (плани) Криму, областей, районів, сіл, міст, інші тематичні карти (плани); поземельні книги.

Проект постанови також визначає порядок доступу до інформації, що міститься в держземкадастрі.

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