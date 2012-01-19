Агрохолдинг «Авангард» спростовує інформацію про блокування київського офісу компанії

Агрохолдинг «Авангард», один із найбільших виробників курячих яєць, спростовує інформацію, що з`явилася у ряді інтернет-ЗМІ, про проблеми в роботі київського офісу компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі агрохолдингу, інформація, що з`явилася у ряді інтернет-ресурсів, про те, що співробітники холдингу та інших компаній, офіси яких знаходяться в Києві, в будівлі за адресою вул. Щорса 7/9, нібито не змогли вранці 18 січня потрапити на свої робочі місця внаслідок проведення якоїсь перевірки, не відповідає дійсності.

«Офісна будівля, в якій, зокрема, розташовано центральний офіс «Авангарду», працювала й працює в штатному режимі. Ніяких перевірок не проводилося й не проводиться. Поширені повідомлення про тимчасове блокування роботи офісної будівлі не відповідають дійсності й засновані на неправдивих відомостях анонімного джерела», - йдеться в повідомленні.

«Ми вимушені висловити сумнів із приводу професіоналізму співробітників ряду інтернет-видань, які поширили цю інформацію, що не відповідає дійсності, оскільки при підготовці своїх матеріалів вони не переконалися в її достовірності й не зробили навіть спроби з`ясувати ситуацію в прес-службі холдингу», - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що агрохолдинг «Авангард» є публічною компанією й завжди відкритий до спілкування з представниками ЗМІ.

Довідка УНІАН. Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Івано-Франківськ) – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. із терміном погашення 29 жовтня 2015 р.