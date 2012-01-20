Білорусь у 2011 році збільшила експорт пива в 1,2 раза - до 6,2 млн. дал

Мінськ. Пивоварні заводи Білорусі в 2011 році збільшили експорт пива в 1,22 раза у порівнянні з 2010 роком - до 6 млн. 159,2 тис. дал.

Як передає власний кореспондентУНІАНу Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба концерну «Білгосхарчопром».

При цьому річне завдання у 5 млн. 160 тис. дал за програмою розвитку пивоварної галузі виконано на 19,4%.

«Найбільший обсяг експорту пива припадає на ВАТ «Криниця»: підприємство поставило на зовнішній ринок у 2011 році понад 4 млн. дал, що в 1,24 раза більше, ніж за 2010 рік. ВАТ «Брестське пиво» збільшило експорт в 1,23 раза - до 781,4 тис. дал, ВАТ «Лідське пиво» - до 778,6 тис. дал – майже в 1,42 раза, ВАТ «Пивзавод «Оліварія» - до 212,8 тис. дал – майже в 2 рази більше, ніж було поставлено на експорт у 2010 році», - сказано в повідомленні прес-служби концерну.

Водночас деякі білоруські підприємства знизили постачання пива на експорт. Так, СТОВ «Двінський бровар» зменшило експорт на 79,6% - до 70 тис. дал, ІЗАТ «Пивоварні Хайнекен» - на 21,4% - до 343,5 тис. дал.

«Пріоритетом для підприємств пивоварної галузі Білорусі залишаються поставки на внутрішній ринок. Загалом за 2011 рік такі поставки зросли на 19,2%, до 40,7 млн. дал при загальному обсязі виробництва 46,9 млн. дал – темп зростання до 2010 року становив 19,6%», - відзначають в концерні.

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