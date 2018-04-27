Реінкарнація цінової інспекції: ціни готують до виборів?

Адмінреформа, яка є однією зі складових головної мети президента - переформатування України, дала збій. Те, що було ліквідовано у її рамках, відновлюється. Це відбувається з тієї ж причини, що й нинішня кадрова чистка Кабміну - попереду вибори, а їх влада не має наміру програвати, тому й переходить до тотального контролю шляхом перерозподілу впливу у головних сегментах економіки. А ймовірність збитків у плані голосів виборців цілком реальна. Передчуваючи втрати електорату, який ситий по горло обіцянками - «Україна для людей», «Податкові канікули для малого бізнесу», «Ми збільшимо...», «Ми скоротимо...», керівна ланка вирішила взяти в свої руки ціни, які є лакмусом стану справ у країні. А з урахуванням наближення чергової хвилі кризи, вони можуть зіпсувати передвиборчі очікування «регіоналів». Але при цьому будь-яка людина, яка хоч трохи розбирається в економіці, чудово знає, що ручне управління в цій сфері - явний атавізм. У стримування вартості товарів заради загравання з народом є друга сторона медалі - ціни все одно займуть планку, яка відповідає економічній дійсності, а ось «самопочуття» бізнес-середовища перейде в розряд «стабільно критичне».

І влада все одно на це йде. У такий спосіб в Україні знову запрацює Державна інспекція з контролю над цінами. Відповідний указ Віктор Янукович видав 19 січня. Кабмін повинен у місячний термін розробити положення про неї. Основні пости вже зайняті. Головою Держінспекції призначений Олександр Кисельов (в 2005 році очолив обласну організацію Соціал-демократичної партії України (об`єднаної), але вже восени того ж року зі скандалом з СДПУ (о) пішов (подейкують через складні відносини з Медведчуком). Відразу після цього вступив до Партії регіонів, у 2006 році став депутатом Луганської обласної ради. Також у його біографії з червня 2002 року посада члена правління «Нафтогазу України», з грудня 2003 р. - заступника голови правління. Був звільнений після «помаранчевої революції»).

Його першим заступником став Микола Поєдинок (обіймав посаду голови Державної інспекції сільського господарства з 28 грудня 2010 року. Звільнений з цієї посади за власним бажанням указом президента № 1051 від 18 листопада 2011 р. ЗМІ в той час розкручували «сюжет» причетності чиновника до корупційних схем у сільськогосподарській галузі України).

Президент віддав Держінспекції функції з реалізації держполітики контролю цін.

Відтворена Держінспекція була анульована постановою Кабінету Міністрів "Про ліквідацію урядових органів" від 28 березня 2011 року. Тоді «позбавили життя» 43 відомства.

В принципі, ціни на товари і без інспекції контролювалися. Про будь-який намір їх підвищити виробники і торговці повідомляють місцеву владу, та розглядає пропозицію на черговій сесії, а потім виносить вердикт залежно від доцільності. Якщо питання піднято не на місцевому рівні, а на всеукраїнському, то такий «ціновий маневр» розглядає Антимонопольний комітет України.

Що ж до Держінспекції, то її робота в минулому навіває погані думки. Пригадується історія початку лютого 2011 року. Тоді великий резонанс отримав скандал «цінової розбіжності» даних Держстату та Державної інспекції з контролю за цінами. Питання розглядалося на засіданні уряду, прем`єр-міністр Микола Азаров дав тоді низку доручень для з`ясування обставин справи.

За даними Держстату вартість продуктів харчування була набагато вища, ніж у звітах Держінспекції. Як писали тоді ЗМІ, регіональним відділенням останньої було дано негласне розпорядження з Києва, щоб на папері інфляція не перевищувала 5%. Але в офіційній заяві Держінспекції вказувалося, що її дані про зростання цін не можуть співпадати з показниками Держстату.

У той час начальник Держкомцін Олександр Савицький заявив: «У нас своя методика, свої об`єкти, які відрізняються (від об`єктів і методики Держкомстату - ред.). У нас менше охоплення за населеними пунктами, інші найменування товарів. Це зовсім різні речі. Звичайно, дані не будуть збігатися. Ми даємо темпи зростання абсолютної ціни, а Держкомстат - індекс інфляції. Це абсолютно різні показники». За його словами, дані Держкомцін мають виключно оперативний характер. «Моя інформація оперативна. А у них (у Держкомстату - ред.) офіційна, яка потім використовується під час нарахування всіх посібників, індексації зарплат і так далі», - зазначив керівник відомства. Він уточнив, що Держкомцін здійснює розрахунки за міжнародною методикою і групами товарів, які затверджені постановою № 803 від 2002 року.

Виходить, відповідність цін у звітах держвідомств реаліям і далі буде під великим питанням...

Додамо корупційний скандал з головою Держінспекції. Тетяна Рудь(була призначена на цю посаду розпорядженням уряду від 31 березня 2010 року. 9 листопада 2010 уряд звільнив її за порушення присяги держслужбовця) саме 9 листопада 2010 була затримана в рамках розслідування кримінальної справи про хабарництво у відомстві. Столичний суд засудив її до 5 років позбавлення волі. Між тим, звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Як повідомляла тоді СБУ, за 50 тисяч доларів «інспектор» обіцяла не вводити штрафні санкції щодо підприємства харчової промисловості за порушення чинного законодавства у сфері ціноутворення.

Питається, навіщо ж тоді потрібна така «забруднена» комісія? Чиновникам для того, особливо напередодні можливого погіршення цінової ситуації на споживчому ринку, аби підстрахуватися, забезпечити хоча б тимчасовий адмінконтроль, тим самим «утримати в руках» електорат. Іншими словами, радикальних змін на ринку через відновлення роботи Держінспекції очікувати не варто, може тільки зміцнитися бюрократичний цех, що само собою передбачає розширення «повноважень корупціонерів».

Що ж до інтуїції влади з приводу можливої хвилі кризи, то тут не треба бути Вангою. У 2012 році потрібно буде погасити перед нерезидентами борг на 6,5 млрд. дол., а негативне сальдо зовнішньої торгівлі тільки за 11 місяців склало 12,8 млрд. дол. (в 1,6 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року - 7,98 млрд. дол.), при цьому Кабмін знизив, як сказав прем`єр-міністр Микола Азаров, «під тиском міжнародних фінансових організацій» прогноз ВВП з 5 до 3,9%. Як видно, картинка вимальовується похмура.

При цьому Світовий банкпереглянув у бік пониження свій прогноз щодо зростання економіки країн, які розвиваються, в 2012 році (до 5,4% з 6,2%). Державам, що розвиваються, варто проаналізувати свої слабкі місця і підготуватися до подальших шоків, поки ще є час, радять у СБ. І наша влада готується, в т.ч. до «стабілізації» цін, причому традиційним способом - жорсткий контроль і тільки...

До речі, в жовтні 2011 року Міністерство аграрної політики і продовольства виступило з ініціативою розробити законопроект про зменшення впливу держави на формування вартості сільськогосподарської продукції. Як тоді зазначив глава відомства Микола Присяжнюк, «держава повинна рано чи пізно відійти від регулювання ціни на сільськогосподарську продукцію. Участь органів державної влади на сьогодні необхідна не в регулюванні цін і в нав`язуванні жорстких рамок сільгоспвиробникам, а в наданні максимально можливої підтримки фермерам та виробникам сільгосппродукції, у відродженні продуктової логістики та розвитку сільської інфраструктури. Держава повинна регулювати ціну шляхом інтервенцій, за допомогою аграрного фонду, державних резервів, а не шляхом тиску на сільгоспвиробників».

Він також підкреслив, що «головне - в цьому є розуміння з боку уряду, адже прем`єр-міністр дав доручення відпрацювати такий законопроект».

І де ж він? Натомість відновлено роботу відомства, яке «регулюює» ціни.

Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Леонід Козаченко вважає, що відновлення роботи Держінспекції з контролю цін підсилить оперативність ручного втручання на ринку продовольства. «Наслідки завжди негативні, бо це призводить до великих втрат сільськогосподарських підприємств. І ми вкотре стаємо свідками того, що дана галузь є соціальним донором і не має адекватної компенсації за це. Думаю, в даній ситуації нинішня влада, як вчинила би будь-яка інша, певним чином себе страхує, тобто, створює такі інструменти, які можуть оперативно вплинути, щоб не допустити подорожчання за місяць до виборів».

Керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства "ААА" Марія Колесник пов`язує такі дії влади з тим, що на сьогодні є побоювання щодо зростання цін на продовольче зерно, і, як наслідок, на певні продукти харчування. «Я не думаю, що це (відновлення роботи Держкомісії - ред.) буде істотно чинити тиск на ринок. Всі вже звикли, що ми працюємо в таких умовах, щось особливо мінятися не буде. Відродження Держінспекції контролю цін може бути пов`язане з якоюсь реорганізацією - під певних людей. Для того, аби когось зняти, потрібно іноді скасувати орган, а для того, щоб когось призначити, орган можна відтворити», - сказала експерт.

А призначають завжди своїх, вони «по дружбі» допоможуть у важку хвилину, «підставлять плече», якщо цього «вимагає ситуація». Шкода, що такі високі стосунки не позначаються позитивно на добробуті українців. Але, їм не вперше переживати труднощі, які пророкують рейтингові агентства. Наприклад, 15 грудня п. р. Moody `s погіршив прогноз рейтингу зобов`язань України зі стабільного на негативний. У повідомленні агентства вказується, що основними причинами для таких дій стало: збільшення ризиків у зв`язку з відсутністю прогресу у програмі співробітництва з Міжнародним валютним фондом; ризики зниження економічного розвитку в умовах ослаблення світової економіки, політичні ризики, пов`язані з парламентськими виборами, проведення яких заплановано на 2012 рік.

Причому остання причина на сьогодні є першою. Реформування України, яке є генпланом В.Януковича, з наближенням виборів з феєричного стану переходить в розряд матеріального - всю повноту державної влади зосередити в одних руках. Єдине достоїнство такої концентрації - не потрібно годинами сидіти біля телевізора, щоб дізнатися результати виборів... Хоча в подібних ситуаціях, швидше, напрошується слово "диктатура"...

Олена Бистрицька (УНІАН)