У Чернівцях 1 травня відбудеться Фестиваль борщу, в якому братимуть участь депутати Чернівецької та Харківської міських рад.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті майбутнього фестивалю, попередня домовленість щодо проведення фесту була досягнута на зустрічі, що відбулася за участі депутатів міськради і продюсера торгової марки “Фестиваль Борщу” Марини БЕЗСАЛОВОЇ.

На зустрічі також ішлося, що Фестиваль відбудеться на одній із площ Чернівців, у ньому візьмуть участь депутати і представники місцевої влади Чернівців і Харкова.

«Депутати готуватимуть борщ, використовуючи при цьому двометрову ложку, лопатку, виделку та 25-кілограмову ступку для часнику, виготовлені спеціально для цього дійства народним умільцем з села Мигове Вижницького району Миколою ТКАЧУКОМ», – йдеться у повідомленні.

На святі кожен бажаючий зможе скоштувати борщ у фірмових горщиках з символікою міста Чернівці, приготовлений депутатами обох міськрад за особливим рецептом, а також пампушки з салом у вигляді футбольного м’яча Євро-2012.

Аналогічну акцію планується також провести влітку у Харкові, під час Чемпіонату Європи з футболу.

За словами організаторів, метою фестивалю є підтримка й популяризація українських традицій і звичаїв як на Заході, так і на Сході країни, популяризація української кухні в Україні та світі, впровадження нових сучасних форм проведення дозвілля на основі національних звичаїв і традицій.