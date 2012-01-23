Мінагропрод планує розробити стратегію технічного переозброєння АПК України

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно зі світовими виробниками сільськогосподарської техніки планує розробити стратегію технічного переозброєння агропромислового комплексу України.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства з посиланням на міністра Миколу ПРИСЯЖНЮКА.

За інформацією прес-служби, сьогодні питання оновлення технічного забезпечення сільського господарства вкрай актуальне для України, тому міністерство, функції якого нещодавно доповнено питаннями розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, активно працює в цьому напрямку із зарубіжними інвесторами. Зокрема, перебуваючи на Міжнародній сільськогосподарській виставці-ярмарку «Зелений тиждень-2012» у Берліні, міністр провів декілька зустрічей із провідними світовими виробниками сільськогосподарської техніки, такими як «CNH», «John Deere» і «CLAAS».

«Питання технічного переозброєння аграрної галузі вкрай для нас актуальне. Я задоволений, що основні світові виробники сільськогосподарської техніки виявляють активну зацікавленість у тому, щоб бути присутніми на ринку України. Ми знайшли розуміння, й за 2 тижні відпрацюємо стратегію підходу щодо розвитку сільського машинобудування на території України й забезпечення технікою наших фермерів і сільгоспвиробників», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

«Парк нових зернозбиральних комбайнів на 20% поповнюється маркою «CLAAS». У напрямку розширення співпраці в 2011 році підписано меморандум між продовольчо-зерновою корпорацією України та фірмою «CLAAS» щодо спільного складання зернозбиральних комбайнів «TUCANO 440». Складено 2 комбайни. У 2012 році планується скласти 400 комбайнів », - зазначив міністр.

«Уряд України зацікавлений у співпраці з такими виробниками сільськогосподарської техніки і готовий внести відповідні зміни до законодавства, щоб виробництво сільськогосподарської техніки на території України було привабливим для іноземних інвесторів і забезпечувало вітчизняних аграріїв якісною технікою», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

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