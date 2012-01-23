Мінагропрод ініціює відкриття регіонального офісу ФАО в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює відкриття регіонального офісу Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО, від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в Україні.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Повідомляється, що міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, перебуваючи у Берліні на виставці «Зелений тиждень-2012», зустрівся з генеральним директором ФАО Жозе ГРИЦІАНУ да СІЛЬВА і обговорив поглиблення подальшої співпраці і спільні дії у боротьбі з голодом і бідністю і забезпеченні безпеки і якості продовольства в світі.

«Україна зацікавлена у розширенні співпраці з ФАО. Тому ми прагнемо активніше залучатися до процесів вироблення рішень і забезпечити належний рівень представлення України в Секретаріаті ФАО. Йдеться про збільшення представників ФАО до 6 чоловік. По-друге, розглядатиметься питання відкриття регіонального офісу ФАО на території України», - повідомив міністр.

Він зазначив, що Україна підтримує всі ініціативи ФАО, направлені на боротьбу з голодом, і братиме активну участь в її діяльності, зокрема візьме участь у нараді в Будапешті, на якій розглядатиметься стратегія майбутнього розвитку ФАО, потім у квітні візьме участь у зустрічі ФАО в Азербайджані.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що генеральний секретар пообіцяв надати підтримку у розробці і фінансуванні заходів із запобігання поширенню африканської чуми свиней на територію України, оскільки Україна є природним бар`єром між РФ і ЄС. «Крім того, генсекретар пообіцяв розглянути питання надання нам можливості бути учасниками виконання контрактів для забезпечення продуктами харчування тих країн, які цього потребують», - додав керівник Мінагропроду.

Довідка УНІАН. ФАО – Продовольча і сільськогосподарська організація ООН - міжнародна організація під патронатом ООН. Створена в 1945 році. Обслуговуючи як розвинені, так і ті, що розвиваються, країни, ФАО виступає як нейтральний форум, де всі держави зустрічаються на рівноправній основі з метою обговорення угод і проведення дискусій з питань політики. ФАО допомагає країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою модернізувати і удосконалювати методи ведення сільського, лісового і рибного господарства і забезпечувати належне харчування для всіх.

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