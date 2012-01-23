Кабмін вніс у ВР законопроект про органічне виробництво

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект закону «Про принципи органічного виробництва» (№9707-1 від 18 січня 2012 р.).

Як ідеться в пояснювальній записці до документа, розробка законопроекту зумовлена реальною необхідністю, оскільки це напрямок сільськогосподарського виробництва здобув в Україні широкий масштаб і продовжує розвиватися, проте вся робота здійснюється поза законодавчим полем.

Наголошується, що сучасна ситуація на світовому продовольчому ринку характеризується підвищенням попиту на якісні та безпечні продукти харчування і зростанням інтересу споживачів до продукції, котра називається органічною. «Україна за своїми природно-кліматичними і грунтовими потенціалами має можливість зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної продукції. Разом з тим, реалізація цього потенціалу розвивається поволі і безсистемно, здебільшого через відсутність законодавчої бази, недостатнього рівня організаційної роботи, невизначеності щодо реального координатора проблеми», - сказано в записці.

Наголошується, що на сьогодні в Україні налічується понад 140 сільгосппідприємств, які здійснюють свою діяльність на принципах органічного господарювання і сертифіковані відповідно до діючих міжнародних стандартів. Площа, зайнята під органічним виробництвом, становить понад 270 тис. га. Створення господарств такої категорії відбулося, головним чином, завдяки ентузіазму керівників і за підтримки іноземних компаній та організацій. Утім подальший активний розвиток органічного руху в Україні може відбуватися лише за умови створення чіткої, ефективної системи підтримки на національному рівні і правового забезпечення.

Наголошується, що прийняття законопроекту має розпочати розробку повного пакета нормативно-правових актів для формування ефективної законодавчої бази європейського рівня і створення реального правового поля для забезпечення рівних умов функціонування суб`єктів господарювання органічного напрямку.

Прийняття Закону дозволить значно збільшити обсяги виробництва конкурентоспроможної аграрної продукції, прискорити насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування і створити передумови для формування усвідомлення здорового способу життя у громадян.