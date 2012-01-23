Україна експортувала до Бангладеш 300 тис. тонн зерна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України, цитуючи слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА про результати зустрічей у ході Міжнародної сільськогосподарської виставки-ярмарку «Зелений тиждень-2012», що проходить у Берліні.

«Ми провели переговори з міністром Бангладеш. Це дуже важлива для нас країна з реалізації нашої продукції. Цього року вперше за 20 років ми відкрили цю країну для поставок зернових. І ми вже поставили 300 тисяч тонн зернових. Це говорить про те, що Бангладеш - великий ринок споживання нашої сільгосппродукції», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, за словами міністра, Україна продовжує переговори з країнами Прибалтики й роботу з допомоги в адаптації наших стандартів до європейських і допомоги в будівництві ветсанзаводів для утилізації відходів.

З міністром Польщі М.ПРИСЯЖНЮК обговорив об`єднання зусиль у розвитку ветеринарної служби, а також об`єднання зусиль із локалізації африканської чуми свиней, яка сьогодні прогресує в деяких країнах.

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