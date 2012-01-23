Наприкінці січня температура в Україні впаде до 27 морозу

Наприкінці січня температура в Україні місцями впаде до 27 морозу.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила САВЧЕНКО.

Початок похолодання синоптики очікують з 24 січня, після 25 числа морози посиляться.

Очікується, що 25-27 січня денна температура по всій України становитиме 10-16 морозу. Вночі на більшості території України переважатиме температура 15-21 морозу, на Сході – знизиться до 22-27 морозу.

Така холодна погода утримається в України до кінця січня і на початку лютого, тепліше буде лише в Криму та на крайньому заході країни.

Проте опадів до кінця січня не очікується: лише 24 січня йтиме невеликий сніг на Лівобережжі України.