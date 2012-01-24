Росспоживнагляд стверджує, що 14 видів українських сирів не відповідають техрегламенту

У російській Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) стверджують, що 14 видів сирів шести українських виробників не відповідають технічному регламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, при вибірковому дослідженні зразків сирів українського виробництва, які перебувають в обігу, на відповідність «Технічному регламенту на молоко і молочну продукцію» від 12.06.08, ГОСТ Р «Масло і паста масляна з коров`ячого молока» встановлено, що усі 14 зразків сирів мають у своєму складі рослинні жири, інформація про наявність яких не зазначена на етикетці.

У відомстві підкреслюють, що це вводить в оману споживача продукції і є порушенням ФЗ «Технічний регламент на молоко і молочну продукцію».

Проведені дослідження виявили невідповідність таких сирів встановленим нормам: сир «Родріго» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл), сир «Мармуровий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Російський» класичний, сир «Голландський» брусковий, сир «Костромський» - виробник ПАТ «Баштанський сирзавод» (Миколаївська обл.), сир «Король Артур» зі смаком пряженого молока - виробник ПП «Рось» Філія «Роменського молочного комбінату» (Сумська обл.), сир «Мисливський» брусковий з паприкою, перцем, петрушкою і часником, сир «Російський» класичний - виробник ПАТ «Бель Шостка Украна» (Сумська обл.), сир «Сметанковий» - виробник ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл. м. Мена), сир «Вершковий» виробник ТОВ «Лозівський молочний завод» (Харківська обл.), сир «Монтегро» з ароматом горіха, сир «Сметанковий» - виробник ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), а також сир «Російський» класичний, виробник АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.).

«Таким чином, є ознаки порушення права споживачів на надання необхідної та достовірної інформації про товари, яка забезпечує можливість їх правильного вибору, закріплену пунктом 1 статті 10 Закону Російської Федерації від 7 лютого 1992 р. № 2300-1 «Про захист прав споживачів», – зазначили у Росспоживнагляді.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня сайт Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України повідомив, що міністр сільського господарства Росії Олена СКРИННИК не бачить проблем із українськими сирами.

"Я вважаю, що це питання і не стояло, тому що ми як реалізовували цю продукцію, так і продовжуємо її реалізовувати", - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, вона вже обговорила це питання з міністром аграрної політики і продовольства України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ. "Ми дійшли спільної думки, що не бачимо в цьому питанні ніяких проблем", – зазначила вона.

8 січня 2012 року головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНИЩЕНКО заявив, що Росія може піти на обмеження ввезення з України аграрної продукції.

Також Росспоживнагляд заявляв про погіршення споживчих властивостей молочної продукції, яка поставляється до РФ з України останнім часом.

У свою чергу, голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК поінформував, що Держветфітослужба вже звернулася до російських колег із проханням надати офіційну інформацію стосовно перевірок сирної продукції, імпортованої з України.

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