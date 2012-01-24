Від завтра до 4 лютого в Україні будуть люті морози

Із завтрашнього дня до 4 лютого в Україні будуть люті морози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола КУЛЬБІДА.

Він відзначив, що найближчим часом на всій території України очікується істотне зниження температури повітря. «Почнеться воно вже в ніч на 25 січня, починаючи зі східних і північно-східних областей України», – сказав Н.Кульбіда і додав, що температурні показники впадуть до 14-19 градусів морозу.

При цьому, відзначив він, нічні температури на всій території України становитимуть 15-21 морозу і 10-16 морозу вдень.

Найхолодніша погода очікується на Лівобережжі України, особливо у східних областях, а також на півночі Лівобережжя, де температура повітря може сягати 22-28 градусів морозу.

Тепліша погода буде в Криму: вночі від 9 до 14, вдень від 2 до 8 градусів нижче нуля.

Короткочасне потепління в Україні можна чекати впродовж 4-7 лютого. Тоді ж очікується сніг і мокрий сніг, на півдні – з дощем.

Проте 8-9 лютого знову відбудеться зниження температури.