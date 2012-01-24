Різке падіння поголів'я птиці зумовлене звуженням ринку збуту - експерти

Різке падіння поголів`я птиці зумовлене звуженням ринку збуту.

Таку думку експертів повідомила УНІАН прес-служба Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Як зазначають у повідомленні, в Україні вперше за кілька років відбулося різке скорочення поголів`я птиці в сільгосппідприємствах, що вже позначилося на загальному скороченні поголів`я в країні. За даними Держстату, станом на 1 січня 2012 року загальне поголів`я птиці скоротилося до 199,5 млн. голів, або на 2,1%, порівняно з аналогічним показником минулого року. При цьому в сільгосппідприємствах падіння склало 4,7% - до 105,3 млн. голів.

«Істотний вплив на кількість поголів`я мала зупинка роботи «Курганського бройлера» (концерн «Агромарс», Харківська обл.) влітку минулого року, а також відхід з ринку регіональних виробників Одеської, Житомирської, Запорізької та інших областей, де зниження поголів`я склало від 20 до 90%, в порівнянні з 1 січня 2011 року», - зазначила виконавчий директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Єлизавета СВЯТКІВСЬКА.

На її думку, негативний вплив також має призупинення дозволів на експорт у Росію двом найбільшим виробникам курятини в Україні - «Миронівського хлібопродукту» та компанії «Агромарс», які змушені збільшувати продажі на внутрішньому ринку, що в умовах низької платоспроможності населення здійснювати досить складно.

На деяке скорочення попиту на курятину також вплинула інформація про виявлення сальмонельозу на одній із птахофабрик, що також позначиться на скороченні виробництва (як у зв`язку зі зниженням попиту, так і у зв`язку з необхідністю запобігти поширенню хвороби).

На думку експертів УКАБ, зниження прогнозів урожаю зернових через несприятливі погодні умови також вносить корективи в плани підприємств з вирощування птиці, в першу чергу тих, у яких немає власної кормової бази. Очікуване зростання цін на корми вплине на зростання собівартості виробництва птиці, при тому що нинішні тенденції ринку свідчать про те, що ціна на птицю може почати знижуватися найближчим часом.

За словами Є.СВЯТКІВСЬКОЇ, починаючи з другого півріччя 2011 року ціни на птицю почали збільшуватися і зберігалися на рівні понад 19 грн./кг за тушку (гурт) практично до середини січня 2012 року. Скорочення поголів`я (і як наслідок збільшення реалізації), що сталося в грудні-січні спричинило зниження цін до 18,20-18,50 грн./кг. «Якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, можливо і подальше зниження цін на птицю, яке супроводжуватиметься скороченням поголів`я», - вважає експерт УКАБ.

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