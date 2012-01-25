Жителям КНДР вперше за сім років видали безплатні продовольчі набори

Уряд КНДР уперше за останні сім років видав жителям країни безплатні продовольчі набори з нагоди настання Нового року за східним календарем.

Як повідомляє «Газета.ру», за даними ЗМІ Південної Кореї, виданий північнокорейським урядом пайок містить рис і кукурудзяну крупу, і розрахований на термін від трьох до п`яти днів.

Повідомляється, що не в усіх районах КНДР вистачило продовольства для повноцінних наборів – деяким жителям країни дісталася тільки кукурудзяна крупа, котра цінується на порядок нижче, ніж рис.

Також жителям деяких великих міст були видані талони на отримання риби, котра, втім, поступається за якістю свіжим морепродуктам, які можна придбати на північнокорейських ринках.

Продовольча проблема завжди стояла дуже гостро для КНДР, що знаходиться під дією міжнародних санкцій. Останній раз безплатний продпайок видавався урядом країни в 2005 році.