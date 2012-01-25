Цукрові заводи України завершили поточний сезон виробництва цукру

Цукрові заводи України завершили поточний сезон переробки цукрового буряка і виробництва цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова правління національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

За його словами, позавчора завершив роботу останній з працюючих заводів. «Вироблено 2,33 млн. тонн цукру за потреби внутрішнього ринку 1,86 млн. тонн», - сказав М.ЯРЧУК.

За його словами, у поточному сезоні працювали 77 цукрових заводів, середній вихід цукру по Україні становив 13,46, що майже на дві одиниці більше за минулий рік. Він відзначив, що минулого році врожайність цукрового буряка була високою – більш як 360 центнерів з гектара, і якість цукрової сировини була набагато кращою, ніж у минулі роки. При цьому М.ЯРЧУК відзначив, що цінова ситуація, яка складається на ринку, дещо несприятлива для виробників цукру.

За його словами, витрати у середньому по Україні на виробництво однієї тонни цукру становлять 7,7 тис. грн., тоді як ціна на ринку коливається на рівні мінімальної ціни – 5,6-5,9 тис. грн. за тонну.

«Ми вважаємо, що найближчим часом ситуація трохи вирівняється і буде стабільною до початку нового виробництва», - сказав М.ЯРЧУК.

Довідка УНІАН. У минулому сезоні цукрові заводи виробили 1 млн. 545 тис. тонн бурякового цукру, що на 22% вище за показник сезону 2009 року (1,267 млн. тонн).