На Тернопільщині відкрили першу лабораторію, яка визначає наявність у продуктах ГМО

Тернопільською обласною хлібною інспекцією, яка увійшла до складу Державної інспекції сільського господарства України, відкрито першу лабораторію в області, яка визначає наявність генно-модифікованих організмів в продуктах харчування і сільськогосподарській сировині.

Як повідомляє Урядовий портал, лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, необхідною нормативно-технічною документацією та атестована на проведення кількісно-якісного визначення ГМО методом полімеразно-ланцюгової реакції в режимі реального часу.

Крім того, для проведення кількісно-якісного визначення ГМО використовується ампліфікатор АНК-32 (виробництва Росії) та відповідні тест-системи. Випробування проводяться в стерильних умовах.

Фахівці переконані, що відкриття такої лабораторії надасть змогу здійснювати ефективний державний контроль за безпечністю харчової продукції та наявністю або відсутністю в них ГМО.

Зокрема, голова Держсільгоспінспекції України Сергій ТРИГУБЕНКО відзначає, що для проведення вимірювань з високими аналітичними характеристиками і інтерпретацією результатів лабораторних досліджень, лабораторний потенціал Держсільгоспінспекції буде значно посилено.

«Ми плануємо створити на базі існуючих лабораторій – контрольно-лабораторну сітку, кожна лабораторія в якій буде здійснювати контроль і моніторинг на європейському рівні», - додав С.ТРИГУБЕНКО.