«Укрцукор» просить Кабмін відмовитися від імпорту 260 тис. т цукру за квотою СОТ

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» просить уряд відмовитися в поточному році від імпорту 260 тис. тонн цукру за квотою Світової організації торгівлі (СОТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова правління «Укрцукор» Микола ЯРЧУК. За його словами, в поточному році виробництво цукру в Україні повністю забезпечує внутрішній ринок. «З цією метою ми ставимо перед урядом завдання відмовитися від квоти СОТ - 260 тис. тонн, оскільки того цукру, який на сьогодні виготовляється в Україні, достатньо для внутрішніх потреб і створення експортного потенціалу», - сказав М.Ярчук.

Він пояснив, що до жовтня 2011 р. Україна повинна була подати заявку в СОТ про перегляд умов співпраці. «Наша держава зарезервувала право на перегляд, і сьогодні процес переговорів продовжується. Ми думаємо, що у нас знайдуться аргументи для того, щоб переконати СОТ у необхідності цього кроку», - сказав М.Ярчук.

Він відзначив, що квота СОТ у розмірі 260 тис. тонн — це не зобов`язання України, а право країн завозити свій товар на наш ринок, якщо буде сприятлива ситуація на цьому ринку. «Сьогодні у нас перевиробництво цукру, і потреби завозити цукор з інших країн немає», - наголосив М.Ярчук.

Як повідомляв УНІАН, «Укрцукор» оцінює експортний потенціал цукру в 2011-2012 маркетинговому році (вересень 2011 - серпень 2012) в 470 тис. тонн. У 2011 році експорт цукру з України становив 6,22 тис. тонн, тоді як у 2010 р. – лише 0,3 тис. тонн.

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