Експерти прогнозують зниження врожаю зернових в Україні в 2012 році на 22%

Варшава. Урожай зернових в Україні цього року через поганий стан озимих культур може скоротитися до близько 44 млн. тонн з рекордних за останні більш ніж двадцять років 56,7 млн. тонн минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказала старший аналітик компанії Dragon Capital (DC, Київ) Тамара ЛЕВЧЕНКО 25 січня на відеоконференції, присвяченій темі публічних українських агрокомпаній.

«Ми прогнозуємо врожай 2012 року на рівні близько 44 млн. тонн, що на 22% менше попереднього року» - сказала вона, зазначивши, що врожай буде багато в чому залежатиме від того, якою буде погода надалі.

За даними Dragon Capital, більше 25% посівів озимих культур знаходяться в поганому стані через несприятливі для них погодні умови восени і на початку зими.

Т.ЛЕВЧЕНКО повідомила, що аналітики DC також прогнозують експорт українських зернових в 2011/2012 маркетинговому році на рівні 23-24 млн. тонн, зазначивши, що за шість місяців - до кінця грудня - українські експортери продали за кордон вже близько 9,2 млн. тонн.

За її словами, зараз ціни на українське зерно після скасування обмежень на його експорт, що діяли минулого року, на 100% корелюють з цінами на світових ринках.

«Різницю складають тільки ціна логістики і невеликий прибуток експортера, складова 5-10 доларів на тонні», - сказала експерт.

За оцінками DC, середня ціна на українські зернові в поточному році буде на 15% нижче торішньої.

Аналітик назвала серед факторів, які будуть утримувати ціни від падіння, прогнозоване обмеження експорту зернових російською владою, яка заявила про таку міру, коли експорт наблизиться до 23-25 млн. тонн. За її словами, за шість місяців 2011/2012 маркетингового року російські постачальники продали за кордон вже 20 млн. тонн зернових.

Як повідомляв УНІАН, минулого року українські аграрії збільшили збір врожаю зернових на 44% до рекордних за період незалежності України 56,7 млн. тонн.