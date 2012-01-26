Податкова міліція: 20% ринку лікеро-горілчаної продукції в Україні знаходиться в тіні

Податкова міліція оцінює частку тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції в Україні до 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 26 січня, журналістам повідомив перший заступник голови Держподатслужби-начальник податкової міліції Андрій ГОЛОВАЧ. «У нас є втрати бюджету щодо контрабанді лікеро-горілчаної продукції. Оцінки, ми вважаємо, що майже до 20% контрафактної продукції», - сказав він.

Водночас, як відзначив А.ГОЛОВАЧ, частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні на рівні 1%: «Ми вважаємо, що з тютюну і тютюнових виробів у нас не більш як 1% контрафактної продукції. Тобто, наш ринок не працює на контрабанду тютюну з-за кордону України, наш ранок працює на транзит в країні, і тут втрат бюджету немає».

За словами А.ГОЛОВАЧА, цього року держбюджетом заплановані надходження від акцизного податку в сумі 32 млрд. грн. «Водночас проведеним аналізом ми встановили, що виробники підакцизної продукції декларують сплату лише 28 млрд. грн. Це означає, що хтось хоче укрити в тіні майже 4 млрд. грн.», - наголосив податківець.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року Міністерство фінансів наводило інформацію з посиланням на Інститут економіки і прогнозування, згідно з якою, рівень тіньового обороту горілчаних виробів у 2011 році досяг 40%.

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