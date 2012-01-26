Експерти: оптові ціни на цукор в Україні знизяться на 25%

Варшава. Середня оптова ціна цукру в Україні в поточному році становитиме близько 600 доларів за тонну після майже 810 доларів за підсумками попереднього року.

Про це УНІАН повідомила старший аналітик компанії Dragon Capital (DC, Київ) Тамара ЛЕВЧЕНКО у четвер.

За даними компанії, минулого року середня ціна збільшилася в річному виразі на 4%, до 809 доларів за тонну.

Т.Левченко, виступаючи на відеоконференції, присвяченій темі публічних українських агрокомпаній у середу, відзначила, що зараз цукор для великих трейдерів коштує близько 550 доларів, що більш ніж на третину дешевше за ціни минулого літа.

У грудні ціни просіли в місячному виразі на 5%, до 584 доларів за тонну.

Аналітик повідомила, що торік Україна вперше за п`ять років виготовила більше цукру, ніж споживає – 2,3 млн. тонн.

За її словами, залишки в обсязі 0,3-0,4 млн. тонн, сокріш за все, купуватимуть в запаси державні фонди, що може надати підтримку цінам.

"Ми сподіваємося, що цей чинник допоможе цінам піднятися, незважаючи на корекцію, яка спостерігається останнім часом", - сказала Т.Левченко.

Як повідомляв УНІАН, Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» оцінює експортний потенціал цукру в 2011-2012 маркетинговому році (МГ, вересень 2011 - серпень 2012) у 470 тис. тонн.