Україна вперше за останні роки знизила виробництво кондитерських виробів

Підприємства асоціації «Укркондпром», до якої входять майже всі найбільші виробники солодких виробів, у 2011 році вперше за декілька останніх років знизила виробництво кондитерських виробів на 2,2% - до 1,064 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі корпорації «Бісквіт-Шоколад». На думку учасників ринку, цей сигнал є тривожним для галузі. «Як мінімум років десять поспіль до цього об`єми виробництва з кожним роком тільки росли, причому навіть у кризові 2008-2009 роки; змінювалася тільки динаміка зростання, але сам тренд підйому був незмінним», - підкреслила президент корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО. Вона повідомила, що за підсумками 2011 року виробництво продукції на підприємствах галузевої асоціації «Укркондитер» становило 97,8% до рівня 2010 року. Крім того, А.Коваленко звернула особливу увагу на те, що загальну картину «не врятував» четвертий квартал, на який зазвичай припадає пік сезонного попиту напередодні новорічних свят. Більше того, за грудень 2011 року було випущено всього 88,6% кондитерської продукції до грудня 2010 року. «Майже 12% падіння виробництва напередодні Нового року і Різдва говорить про те, що споживач різко змінив модель своєї поведінки і став набагато дбайливішим у витратах. Такого грудня просто не пригадаю, напевно, навіть в 90-х роках люди перед святами дозволяли собі більше. Та і під час недавньої фінансової кризи інерція мислення ще спрацьовувала і люди не вважали солодощі надмірною розкішшю. Підсумки минулого року - серйозний сигнал, який, на мій погляд, однозначно говорить про те, що друга хвиля кризи для України стала реальністю», - відзначила А.Коваленко.

Серед основних причин зниження виробництва в кондитерській промисловості вона назвала, в першу чергу, подорожчання виробів через зростання цін на сировину, енергоресурси, транспортні витрати і збільшення оплати праці. «Зростання собівартості кондитерської продукції відбувається на тлі зниження реальних доходів громадян, оскільки вони також вимушені більше платити за квартиру, комунальні послуги тощо. Таким чином, купівельна спроможність падає, а люди починають більше економити», - відзначила вона.

За її словами, тенденція зниження виробництва характерна для багатьох компаній галузі. «Якщо хтось «падає» менше, то виключно за рахунок експортних постачань, проте і можливості експорту весь час звужуються. По-перше, країни Митного союзу ввели захисні мита або ускладнили умови роботи для наших виробників, по-друге, виробники не дістали можливості компенсувати ці втрати, оскільки не було підписано угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, по-третє, майже у всьому світі відчувається дихання другої хвилі кризи і споживання знижується», - сказала вона.

Негативно, за її словами, на виробниках позначається і проблема повернення ПДВ з боку держави, оскільки галузь втрачає можливості для розвитку і знижує свою конкурентоспроможність.

Крім того, підкреслила А.Коваленко, результати року можуть свідчити про ще одну нову тенденцію. «Вважаю, що, можливо, досягнуте насичення ринку кондитерських виробів в Україні, і якщо це так, то нам всім доведеться вчитися працювати в жорсткіших конкурентних умовах», - підсумувала керівник компанії.

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