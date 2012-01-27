Мінекономрозвитку пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює скасування мінімальних цін на цукор.

Про це йдеться в проекті закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру". Проект документа опублікований на сайті відомства.

Законопроектом передбачається скасувати механізм встановлення мінімальних рівнів цін на цукровий буряк і цукор, нижче яки суб`єкти підприємницької діяльності не мають прав реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку, і відповідальності за невиконання вказаної норми.

У відомстві наголошується, що чинним Законом України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачений механізм встановлення мінімальних рівнів цін на цукровий буряк і цукор, нижче яких суб`єкти підприємницької діяльності не мають права реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку. Законом також передбачено, що в разі реалізації цукру за цінами нижче встановленої мінімальної ціни, із суб`єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

«Впровадження вищезгаданої норми в 1999 році мало на меті, в умовах, коли вітчизняне виробництво цукру перевищувало потребу внутрішнього ринку, забезпечити товаровиробникам дохідність. Проте, як показує практика, такий механізм виявився недієвим. Ціна на ринку цукру формувалася під впливом попиту і пропозиції. На сьогодні існування норми про обов`язкову реалізацію цукру за адміністративно встановленими цінами створює для виробників складнощі при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу та обмежує конкуренцію на ринку цукру», - вважають у відомстві.

Наголошується, що скасування мінімальних цін сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру і дерегулюванню підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру і цукрових буряків.

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