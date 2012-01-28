У неділю в Україні збережеться морозна погода

Завтра в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 19-24° морозу, місцями до 28°, вдень 10-15° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південних та східних областях очікується вночі 16-21°, вдень 8-13° морозу, на Закарпатті та в Криму вночі 9-14° (на Південному узбережжі 4-9° морозу), вдень 1-6° морозу.

У східних областях, Криму та Приазов`ї місцями очікується невеликий сніг.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

У Київській області у неділю вночі 19-24° морозу, місцями 26-28°, вдень 10-15° морозу. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 12-14° морозу.

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